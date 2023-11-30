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Стало известно, когда Мхитарян продлит контракт с «Интером» слухи

30 Ноября 2023 • 04:02 Комментировать
Наполи
...
Интер Милан
03.12 22:45

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян в скором времени подпишет новый контракт с клубом.

О намерении «нерадзурри» пролонгировать договор 34-летнего игрока неоднократно сообщалось по ходу текущего сезона. Согласно сведениям из обновлённого отчёта инсайдера Николо Скиры, уже в декабре стороны заключат соглашение, рассчитанное до середины 2025 года.

Генрих Мхитарян пополнил ряды «Интера» летом 2022 года, перебравшись из «Ромы» в качестве свободного агента. В активе хавбека два забитых мяча и четыре результативные передачи в 17 поединках за команду Симоне Индзаги в нынешней кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Генрих Мхитарян

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