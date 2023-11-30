Стало известно, когда Мхитарян продлит контракт с «Интером»

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян в скором времени подпишет новый контракт с клубом.

О намерении «нерадзурри» пролонгировать договор 34-летнего игрока неоднократно сообщалось по ходу текущего сезона. Согласно сведениям из обновлённого отчёта инсайдера Николо Скиры, уже в декабре стороны заключат соглашение, рассчитанное до середины 2025 года.

Генрих Мхитарян пополнил ряды «Интера» летом 2022 года, перебравшись из «Ромы» в качестве свободного агента. В активе хавбека два забитых мяча и четыре результативные передачи в 17 поединках за команду Симоне Индзаги в нынешней кампании.