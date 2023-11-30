​Бывший голкипер «Интера»: «Руди Гарсию действительно следовало увольнять»

Экс-голкипер миланского «Интера» Жулио Сезар прокомментировал отставку Руди Гарсии из «Наполи», имевшую место еще в начале ноября. Он считает, что это был необходимый шаг со стороны чемпионов Италии.

- Это было необходимо? Да, тем более, что Маццарри очень хорошо знает клуб и все сообщество. Это важно для управления командой в раздевалке, как мне кажется, Руди Гарсия не справился именно с этим аспектом. Он не управлял командой, - цитирует слова Жулио Сезара итальянское новостное агентство ITASportPress.

Жулио Сезар выступал в Италии за «Интер» с 2005 по 2012 год.