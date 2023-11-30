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Чемпионат Италии. Серия А

​Бывший голкипер «Интера»: «Руди Гарсию действительно следовало увольнять»

30 Ноября 2023 • 02:48 Комментировать

Экс-голкипер миланского «Интера» Жулио Сезар прокомментировал отставку Руди Гарсии из «Наполи», имевшую место еще в начале ноября. Он считает, что это был необходимый шаг со стороны чемпионов Италии.

- Это было необходимо? Да, тем более, что Маццарри очень хорошо знает клуб и все сообщество. Это важно для управления командой в раздевалке, как мне кажется, Руди Гарсия не справился именно с этим аспектом. Он не управлял командой, - цитирует слова Жулио Сезара итальянское новостное агентство ITASportPress.

Жулио Сезар выступал в Италии за «Интер» с 2005 по 2012 год.

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Интер Милан Жулио Сезар Наполи Руди Гарсия ещё теги
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