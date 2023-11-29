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Инсайдер ди Марцио оценил вероятность увольнения Пиоли из «Милана»

29 Ноября 2023 • 21:34 Комментировать
Милан
1:3
Боруссия Д

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли вряд ли лишится работы в ближайшее время.

«Россонери» уступили в родных стенах «Боруссии» Дортмунд в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:3) – команда занимает последнюю строчку в квартете, но по-прежнему имеет шансы на выход в плей-офф турнира. В чемпионате «Милан» идёт третьим, отставая от лидирующего «Интера» на шесть баллов.

«Идея руководства «Милана» заключается в том, чтобы продолжить сотрудничество с Пиоли до конца сезона. Я не уловил никаких сигналов недоверия к тренеру, и мне не кажется, что он потерял контроль над командой. Есть серьёзные проблемы – например, травмы. Клубу придётся что-то с этим сделать», – заявил инсайдер Джанлука ди Марцио.

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Евро-Футбол.Ру,
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