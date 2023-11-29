Во вторник вечером «Милан» разочаровал армию своих болельщиков по всему миру. Команда Стефано Пиоли на своём поле проиграла «Боруссии» со счётом 1:3. Как следствие, перед последним туром Лиги чемпионов «россонери» занимают последнее место в своей группе.

Как сообщает La Repubblica, «Милан» может расстаться с Пиоли, если команда не сможет выйти из группы. Отмечается, что столь ранний вылет из Лиги чемпионов станет для клуба серьёзным ударом в финансовом плане.

Чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, «Милану» нужно обыграть «Ньюкасл» в Англии и надеяться на то, что «ПСЖ» проиграет «Боруссии».