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Чемпионат Италии. Серия А

​Названо условие возможного увольнения Пиоли из «Милана» слухи

29 Ноября 2023 • 19:41 Комментировать

Во вторник вечером «Милан» разочаровал армию своих болельщиков по всему миру. Команда Стефано Пиоли на своём поле проиграла «Боруссии» со счётом 1:3. Как следствие, перед последним туром Лиги чемпионов «россонери» занимают последнее место в своей группе.

Как сообщает La Repubblica, «Милан» может расстаться с Пиоли, если команда не сможет выйти из группы. Отмечается, что столь ранний вылет из Лиги чемпионов станет для клуба серьёзным ударом в финансовом плане.

Чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, «Милану» нужно обыграть «Ньюкасл» в Англии и надеяться на то, что «ПСЖ» проиграет «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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