«ПСЖ» строит планы на тот случай, если Килиан Мбаппе всё-таки покинет клуб по завершению нынешнего сезона. Действующий контракт 24-летнего француза рассчитан до лета, и слухи продолжают связывать его с переходом в «Реал».

Если верить информации TodoFichajes, то при уходе Мбаппе «ПСЖ» предпримет усилия для подписания Рафаэла Леау. Звёздный португальский форвард оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 90 миллионов евро. Впрочем, «Милан» наверняка запросит за 24-летнего игрока гораздо больше денег.

В сезоне 2023/2024 Леау провёл 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевых паса на партнёров.