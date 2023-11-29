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Чемпионат Италии. Серия А

​«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе – на прицеле звёздный форвард слухи

29 Ноября 2023 • 17:35 Комментировать

«ПСЖ» строит планы на тот случай, если Килиан Мбаппе всё-таки покинет клуб по завершению нынешнего сезона. Действующий контракт 24-летнего француза рассчитан до лета, и слухи продолжают связывать его с переходом в «Реал».

Если верить информации TodoFichajes, то при уходе Мбаппе «ПСЖ» предпримет усилия для подписания Рафаэла Леау. Звёздный португальский форвард оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 90 миллионов евро. Впрочем, «Милан» наверняка запросит за 24-летнего игрока гораздо больше денег.

В сезоне 2023/2024 Леау провёл 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевых паса на партнёров.

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Милан ПСЖ Килиан Мбаппе Рафаэл Леау трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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