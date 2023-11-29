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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен начнёт матч с «Реалом» на скамейке

29 Ноября 2023 • 15:24 Комментировать
Реал Мадрид
...
Наполи
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Через 7 ч. 11 мин.

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не сможет начать поединок с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов в основном составе. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, в старте команды Вальтера Маццарри появится Джованни Симеоне.

Напомним, Осимхен лишь на прошлых выходных вернулся на поле после травмы бицепса бедра, из-за которой ранее пропустил 4 тура итальянской Серии А. В субботу нигериец отыграл 26 минут против «Аталанты», за которые успел отметиться результативной передачей.

Осимхен в нынешнем сезоне записал на свой актив 6 голов и ассист в чемпионате Италии за 9 матчей. В прошлой кампании нигериец стал лучшим бомбардиром Серии А с 26 голами.

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Реал Мадрид Наполи Виктор Осимхен ещё теги

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