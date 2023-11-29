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Чемпионат Италии. Серия А

​Льоренте: «Расскажу вам, почему Анчелотти уволили из «Наполи»

29 Ноября 2023 • 05:07 Комментировать

В сезоне 2018/2019 Карло Анчелотти тренировал «Наполи», но сотрудничество с клубом продлилось недолго - всего лишь сезон. Бывший игрок клуба Фернандо Льоренте пояснил, почему у него не получилось в Неаполе.

- Анчелоти - прекрасный человек. Когда я прибыл в Неаполь, он встретил меня ужином в компании его сына Давиде. Я многому научился у него как у специалиста. Но результаты были слабоваты, и президент клуба начал искать крайнего. Анчелотти поплатился за то, что встал на сторону игроков в той ситуации, - цитирует слова Льоренте итальянское новостное агентство ITASportPress.

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