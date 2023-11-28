Чуквуэзе забил свой первый гол за «Милан» - в ворота «Боруссии»

Вингер «Милана» Самуэль Чуквуэзе восстановил паритет в матче «россонери» против дортмундской «Боруссии», сделав счёт 1:1. Команды прямо сейчас встречаются в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов на «Сан-Сиро».

Гол в ворота «Боруссии» стал для Чуквуэзе первым в официальных матчах с момента перехода в «Милан» летом 2023 года. Нигериец получил передачу с фланга от Давиде Калабрии, вошёл в штрафную оппонентов, где обыграл двоих и не без помощи рикошета поразил дальний угол ворот Грегора Кобеля.

Напомним, что счёт с пенальти к исходу первой десятиминутки матча открыл Марко Ройс. Ранее Оливье Жиру был близок к тому, чтобы реализовать 11-метровый удар, но в воротах «шмелей» выше всяческих похвал сыграл Грегор Кобель.

Текстовая трансляция матча «Милан» - «Боруссия» в любой момент доступна на нашем портале.