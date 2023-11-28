Сын Симеоне не хочет играть под руководством отца

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне признался, что не хотел бы играть в команде, которой руководит его отец.

Напомним, Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» Мадрид на протяжении последних 12 лет.

— Мне не хочется переходить в команду к отцу. Сложно стать частью команды, в которой твой отец главный тренер. Игроки могут обсуждать тренера, а я буду находиться рядом, — цитирует Симеоне Marca.

В нынешнем сезоне 28-летний аргентинец провел 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Контракт футболиста с «Наполи» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость Симеоне оценивается в 15 миллионов евро.