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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри обдумывает уход из «Ювентуса»

28 Ноября 2023 • 17:51 Комментировать

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подумывает об уходе из клуба по завершению нынешнего сезона. Об этом на своих страницах рассказывает издание Corriere dello Sport.

Отмечается, что у Аллегри будет возможность отправиться в Саудовскую Аравию. Местные клубы готовы предложить итальянскому специалисту большие деньги. В то же Массимилиано может и взять творческий отпуск, прежде чем подумать о следующей работе.

На текущий момент «Ювентус» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.

Ранее появилась информация о том, что о возвращении в «Ювентус» договорился Антонио Конте.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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