​Аллегри обдумывает уход из «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подумывает об уходе из клуба по завершению нынешнего сезона. Об этом на своих страницах рассказывает издание Corriere dello Sport.

Отмечается, что у Аллегри будет возможность отправиться в Саудовскую Аравию. Местные клубы готовы предложить итальянскому специалисту большие деньги. В то же Массимилиано может и взять творческий отпуск, прежде чем подумать о следующей работе.

На текущий момент «Ювентус» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.

Ранее появилась информация о том, что о возвращении в «Ювентус» договорился Антонио Конте.