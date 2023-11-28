«Интер» запланировал трансфер нападающего сборной Украины

26-летний украинский центрфорвард Артём Довбик, который сейчас выступает за испанскую «Жирону», имеет вариант трудоустройства в топ-клубе итальянского чемпионата.

По сведениям журналистов Todofichajes, в подписании нападающего заинтересован миланский «Интер». «Нерадзурри» хотят усилиться украинцем перед стартом следующего сезона. «Жирона», в свою очередь, не планирует расставаться с одним из ведущих футболистов.

Довбик перешел в «Жирону» из «Днепра-1» за 7,7 миллиона евро. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2028 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги нападающий провел 13 матчей, записав на свой счет семь забитых мячей и четыре голевые передачи.