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Чемпионат Италии. Серия А

Сборная Бразилии может пригласить Моуринью вместо Анчелотти

28 Ноября 2023 • 12:59 Комментировать

Итальянский специалист Карло Анчелотти может отказаться от возможности возглавить сборную Бразилии. Тренера хотят сохранить в мадридском «Реале» еще на два года, если верить прессе.

В связи с этим бразильская сторона начала подыскивать альтернативу Анчелотти. Вместо него южноамериканскую сборную может возглавить звездный португальский тренер Жозе Моуринью, ныне занимающий пост наставника «Ромы». Об этом сообщает Todofichajes.

«Особенный» занимает пост главного тренера римского коллектива с лета 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Сборная Бразилии ещё теги
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