Льоренте оценил игру Хвичи за «Наполи»

Экс-форвард «Наполи» Фернандо Льоренте поделился мнением об игре грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии за неаполитанский коллектив.

«Кварацхелия стал для меня настоящей неожиданностью. Хвича великолепно проявил себя в минувшем сезоне. Мне очень нравится его игра», - передает слова Льоренте AS.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 12 поединках чемпионата Италии, записав на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хвичи в 85 миллионов евро.