«Милан» нашёл нового форварда

Форвард «Монпелье» Акор Адамс имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии. Об этом отрапортовал журналист Николо Скира.

Согласно сведениям источника, в подписании 23-летнего нигерийского нападающего заинтересован «Милан». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в восемь миллионов евро, а его трудовое соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Адамс провел 12 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и получил две желтые карточки.

По итогам 13 туров Серии А «Милан» набрал 26 очков и занимает третье место в таблице.