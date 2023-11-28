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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» нашёл нового форварда

28 Ноября 2023 • 10:56 Комментировать

Форвард «Монпелье» Акор Адамс имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии. Об этом отрапортовал журналист Николо Скира.

Согласно сведениям источника, в подписании 23-летнего нигерийского нападающего заинтересован «Милан». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в восемь миллионов евро, а его трудовое соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Адамс провел 12 поединков, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и получил две желтые карточки.

По итогам 13 туров Серии А «Милан» набрал 26 очков и занимает третье место в таблице.

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Милан Монпелье трансферы футбола - зима 2024 Акор Адамс ещё теги
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