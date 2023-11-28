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«Интер» может отложить продление контракта Лаутаро до мая

28 Ноября 2023 • 04:01 Комментировать
Наполи
...
Интер Милан
03.12 22:45

В миланском «Интере» не беспокоятся по поводу нового контракта Лаутаро Мартинеса.

Считается, что 26-летний футболист готов остаться в клубе на долгие годы, о чём сообщал генеральный директор «нерадзурри» Джузеппе Маротта. В «Интере» планируют продлить контракт форварда и увеличить его зарплату с 7,5 млн евро в год до 9-10 млн, при этом руководство миланцев не видит необходимости в спешке, докладывает журналист Даниэле Мари. Решение данного вопроса могут отложить до мая 2024 года, когда сезон подойдёт к концу.

Нынешнее соглашение Лаутаро Мартинеса рассчитано до 2026 года. По слухам, интерес к аргентинцу проявляют клубы Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес

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