«Интер» может отложить продление контракта Лаутаро до мая

В миланском «Интере» не беспокоятся по поводу нового контракта Лаутаро Мартинеса.

Считается, что 26-летний футболист готов остаться в клубе на долгие годы, о чём сообщал генеральный директор «нерадзурри» Джузеппе Маротта. В «Интере» планируют продлить контракт форварда и увеличить его зарплату с 7,5 млн евро в год до 9-10 млн, при этом руководство миланцев не видит необходимости в спешке, докладывает журналист Даниэле Мари. Решение данного вопроса могут отложить до мая 2024 года, когда сезон подойдёт к концу.

Нынешнее соглашение Лаутаро Мартинеса рассчитано до 2026 года. По слухам, интерес к аргентинцу проявляют клубы Английской премьер-лиги.