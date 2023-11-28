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Чемпионат Италии. Серия А

Педро: «Проблема «Лацио» заключается не в Сарри»

28 Ноября 2023 • 02:27 Комментировать
Лацио
...
Кальяри
02.12 20:00

Вингер «Лацио» Педро Родригес поддержал главного тренера команды Маурицио Сарри.

Итальянский специалист находится под давлением из-за неудачных результатов римлян в текущем розыгрыше Серии А – команда занимает 11-ю строчку после 13-ти туров.

«Сарри – особенный человек, перфекционист. Очевидно, когда что-то идёт не так, возникает некоторое разочарование. Надеюсь, он проведёт здесь ещё много лет. Думаю, он поможет нам совершить необходимый скачок. 

К сожалению, так устроен футбол: ты проигрываешь два матча – и это уже трагедия. Наша проблема явно не в Сарри, мы в этом убеждены», – приводит Football Italia слова 36-летнего испанца.

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Лацио Педро Родригес Маурицио Сарри ещё теги

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