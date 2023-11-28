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Чемпионат Италии. Серия А

Павар может не успеть вернуться на поле до конца года

28 Ноября 2023 • 01:33 Комментировать
Наполи
...
Интер Милан
03.12 22:45

Защитник миланского «Интера» Бенжамен Павар продолжает восстановление после травмы.

Французский футболист, в конце августа перебравшийся в ряды «нерадзурри» из «Баварии», успел провести в новой команде всего девять матчей, после чего выбыл из-за вывиха сухожилия надколенника. По данным Pazzidifanta, Павар приступает к тренировкам по индивидуальной программе, но может не успеть вернуться на поле до конца года. Ожидается, что Симоне Индзаги сможет вновь рассчитывать на 27-летнего игрока в конце декабря или в начале января.

Трансфер Бенжамена Павара обошёлся «Интеру» в 30 млн евро. Универсальный защитник выступал за «Баварию» на протяжении четырёх лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенжамен Павар

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