«Болонья» уверенно переиграла «Торино»

Самые «низовые» команды Серии А «Болонья» и «Торино» закрывали программу 13-го тура чемпионата Италии. Их очное противостояние тоже получилось с минимумом голов. Гости отличились уже на 18-й минуте, вот только гол Николы Влашича был отменен из-за офсайда. В начале второго тайма забила уже другая команда, вот только удар Джованни Фаббиана стал голевым по правилам. На это соперник не смог ответить и пропустил один из двух дальних ударов в концовке от Джошуа Зиркзее - 2:0 в итоге.

«Болонья» догнала «Рому» на пятом месте, противник - 12-й.