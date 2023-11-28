«Болонья» уверенно переиграла «Торино»

Самые «низовые» команды Серии А «Болонья» и «Торино» закрывали программу 13-го тура чемпионата Италии. Их очное противостояние тоже получилось с минимумом голов. Гости отличились уже на 18-й минуте, вот только гол Николы Влашича был отменен из-за офсайда. В начале второго тайма забила уже другая команда, вот только удар Джованни Фаббиана стал голевым по правилам. На это соперник не смог ответить и пропустил один из двух дальних ударов в концовке от Джошуа Зиркзее - 2:0 в итоге.
«Болонья» догнала «Рому» на пятом месте, противник - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Фаббиан Джованни56'
|(2:0) Зиркзее Джошуа 90'
Скорупски Лукаш•Пош Штефан•Бёкема Сэм•Калафьори Рикардо80' (Ликояннис Хараламбос (80') •Кристиансен Виктор 23'56' (Фройлер Ремо (56') •Эбишер Мишель56' (Лукуми Джон (56') •Фаббиан Джованни 31'81' (Моро Никола (81') •Ндой Дан•Фергюсон Льюис•Салемакерс Алексис71' (Урбаньски Кацпер (71') •Зиркзее Джошуа
Джемелло Лука•Тамез Адриен70' (Войвода Мергим (70') •Буонджорно Алессандро• 70'Родригес Рикардо•Белланова Рауль•Линетти Кароль 39'71' (Пеллегри Пьетро (71') • 75'Илич Иван•Влашич Никола•Лазаро Валентино 63'76' (Карамо Янн (76') •Санабрия Антонио•Сапата Дуван71' (Гинейтис Гвидас (71')
27 ноября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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