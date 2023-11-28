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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» уверенно переиграла «Торино»

28 Ноября 2023 • 00:44 Комментировать
Болонья
2:0
Торино
окончен

Самые «низовые» команды Серии А «Болонья» и «Торино» закрывали программу 13-го тура чемпионата Италии. Их очное противостояние тоже получилось с минимумом голов. Гости отличились уже на 18-й минуте, вот только гол Николы Влашича был отменен из-за офсайда. В начале второго тайма забила уже другая команда, вот только удар Джованни Фаббиана стал голевым по правилам. На это соперник не смог ответить и пропустил один из двух дальних ударов в концовке от Джошуа Зиркзее - 2:0 в итоге.

«Болонья» догнала «Рому» на пятом месте, противник - 12-й.

Протокол игры  
Болонья2:0Торино
(1:0) Фаббиан Джованни56'  
(2:0) Зиркзее Джошуа 90'  
Скорупски ЛукашПош ШтефанБёкема СэмКалафьори Рикардо 80' (Ликояннис Хараламбос ( 80') Кристиансен Виктор  23' 56' (Фройлер Ремо ( 56') Эбишер Мишель 56' (Лукуми Джон ( 56') Фаббиан Джованни  31' 81' (Моро Никола ( 81') Ндой ДанФергюсон ЛьюисСалемакерс Алексис 71' (Урбаньски Кацпер ( 71') Зиркзее Джошуа
Запасные: Баньолини НиколаВан Хойдонк СиднейРавалья ФедерикоДе Сильвестри Лоренцо
Джемелло ЛукаТамез Адриен 70' (Войвода Мергим ( 70') Буонджорно Алессандро  70'Родригес РикардоБелланова РаульЛинетти Кароль  39' 71' (Пеллегри Пьетро ( 71'  75') Илич ИванВлашич НиколаЛазаро Валентино  63' 76' (Карамо Янн ( 76') Санабрия АнтониоСапата Дуван 71' (Гинейтис Гвидас ( 71')
Запасные: Савва ЗаннетосСек ДембаДжиджи КоффиМилинкович-Савич ВаняРадоньич НеманьяПопа МихайЗима ДавидАнтолини Якопо
27 ноября. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Торино

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​Болонья – Торино: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии – 27 ноября 2023
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