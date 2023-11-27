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Чемпионат Италии. Серия А

Названы условия возможного перехода Зелиньски в «Интер» слухи

27 Ноября 2023 • 23:56 Комментировать
Наполи
...
Интер Милан
03.12 22:45

Миланский «Интер» планирует переманить в свои ряды полузащитника «Наполи» Петра Зелиньски.

29-летний футболист по-прежнему не продлил контракт с «Наполи», истекающий по окончании сезона. По данным Calciomercato, в понедельник «Интер» провёл переговоры с представителями польского игрока относительно возможного перехода на правах свободного агента. Если верить источнику, хавбек хотел бы зарабатывать в «Интере» порядка 8 млн евро в год, также «нерадзурри» потребуется выплатить подписной бонус в размере 4-5 млн евро.

Пётр Зелиньски выступает за «Наполи» с 2016 года. На его счету 50 забитых мячей и 46 результативных передач в 346 матчах за неаполитанский коллектив.

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