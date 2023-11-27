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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» дважды отыгрывалась в матче с «Лечче»

27 Ноября 2023 • 22:23 Комментировать
Верона
2:2
Лечче
окончен

В 13-м туре Серии А попавшая в полосу поражений «Верона» принимала давно не побеждавший «Лечче». Игра получилась богатой на удары и голы. Реми Уден распечатал ворота противника дальним ударом на 30-й минуте. В ответ Милан Джурич отобрал мяч и вывел на убойный удар Сириля Нгонжа - 1:1. В середине второго тайма отличился Хоан Гонсалес, но хозяева снова отыгралась, на сей раз Джурич здорово пробил головой.

2:2, команды снова без побед. «Верона» идет предпоследней, соперник делит 13-ю строчку.

Протокол игры  
Верона2:2Лечче
  30'Уден Реми (0:1)
(1:1) Нгонж Сириль41'  
  69'Гонсалес Хоан (1:2)
(2:2) Джурич Милан II78'  
Монтипо ЛоренцоТерраччано ФилиппоАмионе Бруно 90' (Коппола Диего ( 90') Хиен ИсакТчатчуа ДжексонФолоруншо МайклСуслов Томаш 75' (Бонаццоли Федерико ( 75') Дуда Ондрей  3'Мбула Хорди 61' (Лазович Дарко ( 61') Джурич Милан IIНгонж Сириль
Запасные: Матеус ЧарлисБерарди АлессандроДойг ДжошАнри ТомаХуан Мануэль КрусОнгла МартинСердар СуатКаллон ЯяПерилли СимонеКабаль ХуанСапонара Риккардо
Фальконе ВладимироЖендрей ВалентенПонграчич МаринБаскиротто ФедерикоДоргу Патрик  5' 46' (Галло Антонино ( 46') Уден Реми 88' (Рафья Хамза ( 88') Блен АлексисГонсалес ХоанБанда Ламек  24' 90' (Венути Лоренцо ( 90') Крстович Никола 65' (Стрефецца Габриэль ( 65') Сансоне Никола 65' (Пикколи Роберто ( 65')
Запасные: Самоя ЯсперБериша МедоньТуба АхмедФатиканти ДжакомоДермаку КастриотБранколлини ФедерикоЛистковски Марчин
27 ноября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Лечче

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