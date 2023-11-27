«Верона» дважды отыгрывалась в матче с «Лечче»

В 13-м туре Серии А попавшая в полосу поражений «Верона» принимала давно не побеждавший «Лечче». Игра получилась богатой на удары и голы. Реми Уден распечатал ворота противника дальним ударом на 30-й минуте. В ответ Милан Джурич отобрал мяч и вывел на убойный удар Сириля Нгонжа - 1:1. В середине второго тайма отличился Хоан Гонсалес, но хозяева снова отыгралась, на сей раз Джурич здорово пробил головой.
2:2, команды снова без побед. «Верона» идет предпоследней, соперник делит 13-ю строчку.
Протокол игры
|30'Уден Реми (0:1)
|(1:1) Нгонж Сириль41'
|69'Гонсалес Хоан (1:2)
|(2:2) Джурич Милан II78'
Монтипо Лоренцо•Терраччано Филиппо•Амионе Бруно90' (Коппола Диего (90') •Хиен Исак•Тчатчуа Джексон•Фолоруншо Майкл•Суслов Томаш75' (Бонаццоли Федерико (75') •Дуда Ондрей• 3'Мбула Хорди61' (Лазович Дарко (61') •Джурич Милан II•Нгонж Сириль
Фальконе Владимиро•Жендрей Валентен•Понграчич Марин•Баскиротто Федерико•Доргу Патрик 5'46' (Галло Антонино (46') •Уден Реми88' (Рафья Хамза (88') •Блен Алексис•Гонсалес Хоан•Банда Ламек 24'90' (Венути Лоренцо (90') •Крстович Никола65' (Стрефецца Габриэль (65') •Сансоне Никола65' (Пикколи Роберто (65')
27 ноября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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