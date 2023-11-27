«Верона» дважды отыгрывалась в матче с «Лечче»

В 13-м туре Серии А попавшая в полосу поражений «Верона» принимала давно не побеждавший «Лечче». Игра получилась богатой на удары и голы. Реми Уден распечатал ворота противника дальним ударом на 30-й минуте. В ответ Милан Джурич отобрал мяч и вывел на убойный удар Сириля Нгонжа - 1:1. В середине второго тайма отличился Хоан Гонсалес, но хозяева снова отыгралась, на сей раз Джурич здорово пробил головой.

2:2, команды снова без побед. «Верона» идет предпоследней, соперник делит 13-ю строчку.