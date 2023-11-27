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Чемпионат Италии. Серия А

Голкипер «Милана» отыграл матч с «Фиорентиной» с высокой температурой

27 Ноября 2023 • 19:24 Комментировать
Милан
1:0
Фиорентина

Вратарь «Милана» Майк Меньян доиграл матч Серии А (1:0) против «Фиорентины» в минувшие выходные с высокой температурой в 39 градусов. Об этом пишет Milan News.

По информации источника, голкипер недавно перенёс грипп, но всё равно вышел на поле и сыграл матч, а также помог своей команде несколькими сейвами и оставил ворота «сухими». А во втором тайме у голкипера даже поднялась высокая температура, но он остался на поле и доиграл матч до конца.

«Милан» после победы занимает третью строчку национального первенства Италии, в активе «россонери» 26 набранных баллов. Отставание от «Интера» с первого места – шесть пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Майк Меньян

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