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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» хочет подписать форварда за 40 млн евро слухи

27 Ноября 2023 • 18:43 Комментировать

«Милан» думает об усилении нападения, и слухи продолжают связывать клуб Серии А с Джонанатом Дэвидом из «Лилля». Как сообщает TodoFichajes, в стане «россонери» с оптимизмом смотрят на возможность подписать Дэвида следующим летом примерно за 40 миллионов евро. Поскольку действующий контракт 23-летнего форварда рассчитан до середины 2025 года, «Лиллю» может быть разумно расстаться с игроком летом.

В 19 матчах сезона 2023/2024 Джонатан Дэвид записал на свой счёт пять голов и два результативных паса на партнёров.

«Милан» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

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