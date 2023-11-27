«Милан» думает об усилении нападения, и слухи продолжают связывать клуб Серии А с Джонанатом Дэвидом из «Лилля». Как сообщает TodoFichajes, в стане «россонери» с оптимизмом смотрят на возможность подписать Дэвида следующим летом примерно за 40 миллионов евро. Поскольку действующий контракт 23-летнего форварда рассчитан до середины 2025 года, «Лиллю» может быть разумно расстаться с игроком летом.

В 19 матчах сезона 2023/2024 Джонатан Дэвид записал на свой счёт пять голов и два результативных паса на партнёров.

«Милан» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Серии А.