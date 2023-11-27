​Сарри: «Директор произнёс очень жёсткую речь»

На выходных «Лацио» потерпел поражение от «Салернитаны» в чемпионате Италии со счётом 1:2. По словам главного тренера римской команды Маурицио Сарри, после неудачного матча в ситуацию вмешалось руководство клуба.

«Директор произнёс жёсткую, очень жёсткую речь. Я этому рад, потому что это было необходимо. Он произнёс хорошую речь, мне она понравилась», - слова Сарри привёл журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте.

Ближайший матч «Лацио» проведёт во вторник, 28 ноября, – против «Селтика» на своём поле в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.