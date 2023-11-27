​Футболисты «Интера» не смогли помыться в душе после матча с «Ювентусом»

В воскресенье вечером в итальянской Серии А проходила битва между «Ювентусом» и «Интером». Гранды итальянского футбола не смогли выявить сильнейшего – игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Как сообщает La Gezzetta dello Sport, на стадионе после матча возникли проблемы с насосами, в результате чего напор воды был очень слабым. Как следствие, футболисты «Интера» не смогли принять душ – они покинули стадион и искупались уже по приезду домой.

После 13 туров «Интер» является лидером чемпионата Италии (32 очка), а «Ювентус» располагается на второй позиции (30 очков).