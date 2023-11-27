​«Рома» - четвёртая команда, забившая 4500 голов в Серии А

В воскресенье вечером «Рома» обыграла на своём поле «Удинезе» со счётом 3:1, ударно проведя концовку встречи. Как сообщает пресс-служба Серии А, в этом поединке римская команда покорила отметку в 4500 забитых голов в соревновании.

«Рома» стала четвёртой командой Серии А, преодолевшей эту планку. Ранее это сделали «Ювентус», «Интер» и «Милан».

На текущий момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч Серии А команда Жозе Моуринью проведёт 3 декабря – против «Сассуоло» на выезде.