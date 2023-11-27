Дальма: «Интер» больше устроила ничья в матче с «Ювентусом»

Бывший игрок «Интера» Стефан Дальма в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче 13-го тура Серии А, в котором миланская команда сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1).

«Это было классическое противостояние «Интера» и «Ювентуса», как в старые времена. Две сильные команды не смогли удивить друг друга и не хотели рисковать. Очень важно, что «Интер» смог быстро отыграться, это решило судьбу матча. Если «Интер» остался на первом месте, то его больше устроила ничья», — сказал Дальма.

На данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 32 очка. «Ювентус» занимает вторую строчку, отставая от «нерадзурри» на два балла.