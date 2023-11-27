Итальянский топ-нападающий может уехать в Саудовскую Аравию

Известный итальянский центрфорвард Чиро Иммобиле, который выступает в составе римского «Лацио», может продолжить карьеру за пределами Европы.

Согласно информации журналистов Todofichajes, в подписании 33-летнего нападающего заинтересованы клубы из чемпионата Саудовской Аравии. Сумма потенциального трансфера итальянца оценивается в 15 миллионов евро. Срок трудового соглашения между Чиро и римским клубом истекает летом 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий провел 12 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами (три – с пенальти).