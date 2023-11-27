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Чемпионат Италии. Серия А

Гендиректор «Интера» Маротта: «Думаю, в переговорах по новому контракту с Лаутаро не будет проблем»

27 Ноября 2023 • 10:58 Комментировать
Наполи
...
Интер Милан
03.12 22:45

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта в очередной раз высказался о ситуации с контрактом нападающего Лаутаро Мартинеса. Соглашение аргентинца истекает летом 2026 года, но «нерадзурри» уже сейчас хотят продлить договор.

«Мы ведём переговоры с Лаутаро и его агентом по поводу нового контракта. При этом мы чувствуем себя очень спокойно. Думаю, в переговорах не будет проблем, ведь Мартинес хочет остаться в «Интере», – цитирует Маротту журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Мартинес забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи в 13 матчах итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
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