Аллегри: «Влахович сыграл свой лучший матч за «Ювентус»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал игру нападающего команды Душана Влаховича в поединке против миланского «Интера» (1:1).

«Душан сыграл свой лучший матч за «Ювентус». Если брать в общем, то это было хорошее выступление от всей команды. Фортуна любит смелых, мы должны быть агрессивными», - передает слова специалиста Football-Italia.

После 13 сыгранных туров чемпионата Италии «нерадзурри» с 32 баллами занимают первое место в турнирной таблице. Что касается «старой синьоры», то туринский гранд (30) располагается на второй позиции.

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