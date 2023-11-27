Моуринью назвал себя «футбольным бандитом»

Наставник столичной «Ромы» Жозе Моуринью пообщался с представителями СМИ после поединка против «Удинезе» в рамках 13-го тура чемпионата Италии. «Волки» отпраздновали победу со счетом 3:1.

«Бандитами рождаются, а не становятся. Я точно знаю, что родился футбольным бандитом. Хочу передать это качество своим подопечным. Посмотрим, как я с этим справлюсь», - передает слова португальского специалиста DAZN.

После 13 туров чемпионата Италии «Рома» набрала 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Моуринью отстают от лидирующего «Интера» на 11 баллов.