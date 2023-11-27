​Раньери провёл 450-й матч в качестве наставника в Серии А

В тринадцатом туре итальянского чемпионата календарь свел «Кальяри» с «Монцей», и этот матч стал для наставника островитян Клаудио Раньери юбилейным, 450-м в карьере в Серии А. Порадовать его победой подопечные не сумели, но зато ничья позволила набрать очко - и оно оказалось 700-м в тренерской карьере Клаудио в высшей лиге итальянского футбола.

В следующем туре итальянского чемпионата «Кальяри» сразится в гостевом матче с римским «Лацио», это случится во второй день декабря, последнего месяца 2023 года. Сейчас команда Клаудио Раньери занимает семнадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.