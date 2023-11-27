​Дибала приближается к рекорду Франческо Тотти

Аргентинский нападающий Пауло Дибала отлично провел матч очередного тура итальянского чемпионата, в котором «Рома» переиграла «Удинезе». Дибала забил гол и сделал голевую передачу, и теперь он приближается к любопытному рекорду Франческо Тотти.

Дело в том, что бывший капитан «Ромы» в ходе своей карьеры тем или иным образом, в качестве автора либо ассистента, поучаствовал в двадцати голах против «Пармы». Это является рекордом Серии А в смысле результативности конкретного игрока против конкретного клуба.

Но и «Удинезе» регулярно страдает от Дибалы - эта цифра в его случае составляет уже восемнадцать голов, и, если Дибала столь же удачно проведет матч второго круга, то рекорд Тотти не устоит уже в этом сезоне.