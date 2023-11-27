Моуринью объяснил, почему Азмун не играет в основе «Ромы»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о том, почему иранский форвард Сердар Азмун не играет в стартовом составе римского коллектива.

«Мне нравится Азмун, однако ему не хватает защитных навыков, чтобы быть моим бойцом на 100 процентов. То же самое можно сказать и о Дибале. Поэтому мы вынуждены выпускать на поле только одного из них», - приводит слова «Особенного» Football-Italia.

После 13 туров Серии А римский клуб набрал 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне чемпионата Италии 28-летний Азмун провел восемь поединков и отметился одним забитым мячом.