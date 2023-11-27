​Маркеджани: «Зоммер - отличный вратарь»

Голкипер швейцарской сборной Янн Зоммер с нынешнего сезона выступает в миланском «Интере», и бывший итальянской вратарь Лука Маркеджани считает, что поклонникам клуба не следует сожалеть об уходе камерунца Андре Онана в «Манчестер Юнайтед». Онана провел в клубе лишь один сезон.

- Серия А отличается от Бундеслиги, у нас роль вратаря больше, он больше участвует в матче, больше вероятность совершить ошибку, но Зоммер уже показал себя отличным вратарем, - цитирует слова Маркеджани fcinter1908.it.

Лука Маркеджани, порой защищавший ворота итальянской сборной, закончил карьеру футболиста в 2005 году.