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Чемпионат Италии. Серия А

​Маркеджани: «Зоммер - отличный вратарь»

27 Ноября 2023 • 07:13 Комментировать

Голкипер швейцарской сборной Янн Зоммер с нынешнего сезона выступает в миланском «Интере», и бывший итальянской вратарь Лука Маркеджани считает, что поклонникам клуба не следует сожалеть об уходе камерунца Андре Онана в «Манчестер Юнайтед». Онана провел в клубе лишь один сезон.

- Серия А отличается от Бундеслиги, у нас роль вратаря больше, он больше участвует в матче, больше вероятность совершить ошибку, но Зоммер уже показал себя отличным вратарем, - цитирует слова Маркеджани fcinter1908.it.

Лука Маркеджани, порой защищавший ворота итальянской сборной, закончил карьеру футболиста в 2005 году.


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Интер Милан Янн Зоммер Лука Маркеджани ещё теги
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