​Липпи: «Думал, что у «Интера» и «Ювентуса» будут соперники, но...»

Бывший наставник туринского «Ювентуса» и миланского «Интера», а также сборной Италии в чемпионском, 2006 году, Марчелло Липпи, расстроен тем, что чемпионат превращается в гонку двух команд - «Интера» и «Ювентуса». Он полагал, что их преследователи окажутся более состоятельными, чем есть на данный момент.

- Мне было понятно, что «Интер» и «Ювентус» будут выступать на высоком уровне, но я полагал, что будут и другие команды, способные тягаться с ними. Но все остальные как-то отстают. «Ювентус» не очень зрелищен, но очень эффективен. «Интер» играет чуть красивее, - цитирует слова Липпи итальянское новостное агентство ITASportPress.