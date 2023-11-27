​Иммобиле: «Хочу в сборную»

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле напомнил о себе наставнику итальянской сборной Лучано Спаллетти. Иммобиле озадачен тем, что его перестали вызывать в сборную Италии, с которой он выиграл чемпионат Европы в 2021 году.

- Странно, что меня перестали призывать в сборную. Я в полном порядке с физической точки зрения, уверен в себе, я в полном распоряжении для национальной команды, - цитирует слова Иммобиле итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что накануне Чиро стал единственным игроком в истории итальянского футбола, который забил сто голов в выездных матчах Серии А.