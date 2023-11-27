Моуринью: «Серию А выиграет либо «Ювентус», либо «Интер»

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью считает, что всерьёз побороться за чемпионство способны только две команды.

В воскресенье «Ювентус» и «Интер» не выявили победителя в очной битве – 1:1. Команда Симоне Индзаги лидирует в Серии А после 13 туров с 32 очками, «Ювентус» – второй (32), далее следуют «Милан» (26), «Наполи» (24) и «Рома» (21).

«Ювентус» и «Интер» будут до конца бороться за скудетто друг с другом. У «Интера» более качественный состав, однако «Ювентус» не играет в еврокубках и может всю неделю спокойно готовиться к матчам. Именно им предстоит разыграть чемпионство», – заявил в интервью RaiSport Моуринью.