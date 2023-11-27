Симоне Индзаги: «Куадрадо два месяца боролся с новой для себя травмой»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги похвалил правого латераля команды Хуана Куадрадо.

35-летний футболист вернулся на поле в воскресном матче против «Ювентуса» (1:1), за который выступал в прошлом. Колумбиец вышел на замену на 70-й минуте встречи.

«Куадрадо – сильный игрок, он около двух месяцев боролся с новой для себя травмой, о которой мало что знал. Он стиснул зубы, чтобы вернуться и помочь нам. Только представьте: он впервые приступил к тренировкам в общей группе только в среду, а уже сегодня смог сыграть в матче и проявить себя наилучшим образом», – передаёт TMW слова Индзаги.