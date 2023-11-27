​Дибала пояснил своё эпатажное празднование гола

Аргентинский нападающий Пауло Дибала стал одним из главных героев очередного матча «Ромы» в итальянском чемпионате, он забил и сделал голевую передачу. Свой гол он отпраздновал, сделав не самый популярный жест среди фанатов - он поднес палец к губам, призывая неизвестных обидчиков заткнуться. После игры Дибала пояснил свой жест.

- Мое празднование? Есть люди, которые слишком много болтают безо всякой причины, - цитирует слова Дибалы итальянское новостное агентство ITASportPress.

Аргентинский футболист выступает за «Рому» лета прошлого года, ранее он защищал цвета туринского «Ювентуса».