Дель Пьеро: «Интер» и «Ювентус» стабильнее «Милана» с «Наполи»

Для бывшего форварда туринского «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро диспозиция нынешнего сезона чемпионата Италии уже ясна - об этом он заявил после игры между лидирующими в турнирной таблице «Интером» и «Ювентусом». Игра закончилась вничью.

- «Интер» ничья устроила больше, команда проигрывала по ходу матча. Но обе команды показали, что они достаточно хороши, чтобы бороться за Скудетто. Они стабильнее, чем «Милан» или «Наполи», - цитирует слова дель Пьеро fcinter1908.it.

Напомним, что действующим чемпионом Италии является именно «Наполи», выигравший титул под руководством Лучано Спаллетти.