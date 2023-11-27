Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Куадрадо освистали перед игрой с «Ювентусом»

27 Ноября 2023 • 03:03 Комментировать
Ювентус
1:1
Интер Милан

Колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо вернулся в Турин и сыграл против своего бывшего клуба - туринского «Ювентуса». Куадрадо верой и правдой отслужил в «Ювентусе» восемь лет, но минувшим летом его контракт продлен не был и потому полузащитник перебрался в стан злейшего врага «Ювентуса» - миланского «Интера».

И это не совсем понравилось поклонникам «старой синьоры», которые при первой же возможности высказали ему свой протест - когда игрока н 70-й минуте выпустили на поле на замену. Куадрадо ничем особым на поле не отметился, разве что получил во втором тайме желтую карточку - через пять минут после появления на поле.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Хуан Куадрадо ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Ноября
03:15
Дель Пьеро: «Интер» и «Ювентус» стабильнее «Милана» с «Наполи»
03:03
​Куадрадо освистали перед игрой с «Ювентусом»
02:06
Аллегри – о борьбе за чемпионство: «Цель остаётся прежней – место в топ-4»
01:43
Симоне Индзаги: «Ювентус» оборонялся очень глубоко – именно этого мы и ожидали» 1
01:37
​Зоммер: «Никто не хотел рисковать»
01:31
Аллегри – о ничьей с «Интером»: «Ювентус» пропустил необязательный гол»
00:39
Пробуждение Влаховича и ответочка от Лаутаро: «Ювентус» с «Интером» подписались на ничью в Дерби Италии
26 Ноября
23:51
Лаутаро близок к современному рекорду «Интера» по голам в Серии А за календарный год
22:15
«Ювентус» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:49
«Ювентус» и «Интер» озвучили составы на очную битву
12:59
Клиенты PARI ставят на «Интер» против «Ювентуса» в Серии А
11:42
«Ювентус» нацелился на 17-летнего полузащитника из Аргентины
11:37
Влахович и Кьеза должны выйти в старте на матч против «Интера»
11:21
Агент — о новом контракте Мхитаряна: Нужно ещё уладить финансовые детали
02:39
Ювентус - Интер: где смотреть прямую трансляцию онлайн
25 Ноября
16:33
Аллегри – о матче против «Интера»: «Нам предстоит сыграть с фаворитами на скудетто» 1
14:51
Индзаги: «Я ожидал, что «Ювентус» будет так высоко располагаться в таблице»
11:07
«Ювентус» - «Интер»: прогноз и ставки БК Pinnacle
10:52
«Манчестер Юнайтед» будет всеми силами пытаться избавиться от Санчо
02:57
«Интер» почти вдвое увеличит зарплату Димарко
02:17
​Ювентус – Интер: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии – 26 ноября 2023
24 Ноября
23:45
Куадрадо залечил травму и готов сыграть с «Ювентусом»
23:05
​Маротта продлил контракт с «Интером»
21:58
Конте ответил на вопрос о возможном возвращении в «Ювентус»
15:14
​Агент расхвалил Лаутаро Мартинеса
23 Ноября
13:37
«Атлетико» может предложить в обмен на Влаховича одного из своих игроков
10:40
Сарри: «В «Ювентусе» от меня требовали только победу в Лиге чемпионов» 2
01:18
«Ювентус» был близок к подписанию Холанна и Беллингема 1
22 Ноября
23:40
Маккенни: «Когда я пришёл в «Ювентус», все были настроены против меня»
23:32
«Ювентус» рисковал сорвать сделку по де Лигту, подписывая Йылдыза
23:21
Барелла находится в одном шаге от нового контракта с «Интером»
23:13
Маккенни: «Ювентусу» пора вернуть скудетто»
22:23
«Интер» и два гранда АПЛ претендуют на форварда Эванилсона
16:35
Рабио выбрал самый сложный турнир между Лигой чемпионов, чемпионатом мира и Евро
16:29
Рабио: «Когда Аллегри возглавил «Ювентус», между нами мгновенно образовалась химия»
14:22
​«Интер» начал переговоры с одним из лидеров
12:54
Локателли всё ещё под сомнением на матч с «Интером»
11:34
«Ювентус» надеется, что Влахович продлит контракт на фоне интереса «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед»
21 Ноября
22:47
Бремер: «Я сосредоточен на «Ювентусе», но однажды хотел бы поиграть в АПЛ»
21:34
Маротта поделился планами «Интера» на январское трансферное окно
21:23
Маротта: «Лаутаро признавался, что хочет остаться в «Интере» на долгие годы»
16:24
Бастони пропустит 3 ближайших матча «Интера»
13:48
Маркизио: «Интер» сильнее «Ювентуса» в плане игры, состава и опыта»
11:19
Топ-клубы Серии А нацелились на Кефрена Тюрама, цена игрока – 40 миллионов евро
20 Ноября
02:24
«Интер» лидирует в борьбе за португальского защитника
19 Ноября
22:53
​Паганин: «Не вижу фаворита в сражении «Интера» с «Ювентусом»
18 Ноября
11:41
Беннасер: «Я никогда не перейду в «Интер»
04:39
«Интер» стал ближе к подписанию Тареми
04:19
Педро Родригес: «Интер» играет лучше всех в Италии»
01:37
«Ювентус» запланировал аренду игрока «Арсенала» 1
17 Ноября
03:56
Маркус Тюрам вспомнил, как Месси одолжил ему бутсы
02:40
Романо: «Бремер продлит контракт с «Ювентусом» до 2028 года»
01:58
«Ювентус» запросил информацию о полузащитнике «ПСЖ» 1
01:49
Пирло: «Матч «Ювентуса» против «Интера»? Сейчас мне это не слишком интересно»
16 Ноября
21:31
Кьеза: «Данило – великолепный капитан»
13:55
Агент Хакими: «Ашраф осчастливил фанатов «Интера» в прошлом, но я думаю, что эта история окончена»
13:43
Бастони пропустит матч с «Ювентусом» из-за мышечной травмы
11:12
«Ювентус» готов сделать Рабио новым капитаном, чтобы убедить его остаться
10:36
Де Пауль является более предпочтительным вариантом для «Ювентуса», чем Самарджич и Хёйбьерг
09:33
Агент Лаутаро Мартинеса: «Мы ведём переговоры с «Интером» о продлении контракта»
04:05
​Чалханоглу подхватил вирус в расположении сборной Турции
15 Ноября
11:45
Переговоры по новому контракту Кьезы продвигаются медленно
02:47
Кевин-Принс Боатенг: «Ювентус» уже не тот, но с Аллегри команда будет бороться за чемпионство»
00:58
«Ювентус» обсудит новый контракт с Маккенни
14 Ноября
22:52
В «Ювентусе» объяснили решение продлить контракт дисквалифицированного Фаджоли 1
22:12
Дзанетти: «Глядя на Лаутаро, я вспоминаю себя времён начала карьеры в «Интере»
21:37
«Ювентус» и «Милан» претендуют на английского защитника
15:24
«Ювентус» может вернуться к кандидатуре Берарди следующим летом
14:40
«Манчестер Юнайтед» не хочет платить Санчо 70% зарплаты в случае аренды в «Ювентус»
01:51
​Маркизио: «С такой игрой «Ювентусу» нечего искать рядом с «Интером» 2
00:58
«Ювентус» убеждает Влаховича продлить контракт с сокращением зарплаты
13 Ноября
23:22
«Тоттенхэм» может подписать форварда «Ювентуса» в январе
22:43
Гранд Серии А запросил у «Манчестер Юнайтед» информацию о Санчо
21:51
Топ-клуб Серии А нацелился на Гирасси
11 Ноября
22:30
Бремер: «Интер» – отличная команда, но «Ювентус» полон решимости»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рома Рома
Удинезе Удинезе
3
1
1.17 6.60 22.00
Видео
Окончен
Ювентус Ювентус
Интер Милан Интер Милан
1
1
9.00 1.25 5.80
Видео
27.11.23 в 20:30
Верона Верона
Лечче Лечче
2.50 3.05 3.15
Видео
27.11.23 в 22:45
Болонья Болонья
Торино Торино
2.24 3.20 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Ноября
04:13 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Куадрадо два месяца боролся с новой для себя травмой»
03:33 · Италия. Серия А
​Дибала пояснил своё эпатажное празднование гола
03:27 · Италия. Серия А
Аллегри: «Для меня не существует зимнего трансферного окна»
03:15 · Италия. Серия А
Дель Пьеро: «Интер» и «Ювентус» стабильнее «Милана» с «Наполи»
03:03 · Италия. Серия А
​Куадрадо освистали перед игрой с «Ювентусом»
02:06 · Италия. Серия А
Аллегри – о борьбе за чемпионство: «Цель остаётся прежней – место в топ-4»
01:43 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Ювентус» оборонялся очень глубоко – именно этого мы и ожидали» 1
01:37 · Италия. Серия А
​Зоммер: «Никто не хотел рисковать»
01:31 · Италия. Серия А
Аллегри – о ничьей с «Интером»: «Ювентус» пропустил необязательный гол»
01:01 · Италия. Серия А
Рабио – о ничьей с «Интером»: «Хороший результат, мы верим в чемпионство»
00:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на 15-летнего рекордсмена Серии А слухи
00:41 · Италия. Серия А
В «Лацио» не думают об увольнении Сарри
00:25 · Италия. Серия А
Дибала: «Я хотел бы выиграть с «Ромой» трофей и войти в историю клуба» 1
26 Ноября
23:51 · Италия. Серия А
Лаутаро близок к современному рекорду «Интера» по голам в Серии А за календарный год
23:21 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ нацелились на Лаутаро Мартинеса слухи
Все новости
Рекомендуем