​Куадрадо освистали перед игрой с «Ювентусом»

Колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо вернулся в Турин и сыграл против своего бывшего клуба - туринского «Ювентуса». Куадрадо верой и правдой отслужил в «Ювентусе» восемь лет, но минувшим летом его контракт продлен не был и потому полузащитник перебрался в стан злейшего врага «Ювентуса» - миланского «Интера».

И это не совсем понравилось поклонникам «старой синьоры», которые при первой же возможности высказали ему свой протест - когда игрока н 70-й минуте выпустили на поле на замену. Куадрадо ничем особым на поле не отметился, разве что получил во втором тайме желтую карточку - через пять минут после появления на поле.