Аллегри – о борьбе за чемпионство: «Цель остаётся прежней – место в топ-4»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в очередной раз заявил, что не ставит задачу выиграть чемпионат.

Туринский коллектив поделил очки с «Интером» (1:1) в центральной встрече 13-го тура. «Бьянконери», как и ранее, занимают вторую позицию в турнирной таблице с 30 очками, немного уступая «Интеру» (32 очка).

«Скудетто? Наша цель остаётся прежней – место в четвёрке. На данный момент мы опережаем пятую команду [«Рому»] на девять очков.

Думаю, прошло три года с тех пор, как «Ювентус» занимал первое место в Серии А, и добрых четыре с половиной года с того момента, как это происходило при мне, так что и для меня это уже не является чем-то привычным», – сказал в интервью DAZN Аллегри.