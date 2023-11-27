Симоне Индзаги: «Ювентус» оборонялся очень глубоко – именно этого мы и ожидали»

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги рассказал, что думает о ничьей с «Ювентусом».

«Нерадзурри» не смогли вырвать победу (1:1), но сохранили за собой первую строчку в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» по-прежнему идёт вторым, отставая от лидера на два очка.

«Мы готовились именно к такому «Ювентусу» – знали, что соперник будет выжидать и защищаться очень глубоко. Сегодняшний матч был похож на прошлогодний – тогда мы проиграли, создав ещё больше моментов. Мы знаем, что «Ювентус» отлично обороняется, и мы провели сильную игру против команды, занимающей второе место в чемпионате», – заявил в послематчевом интервью DAZN Симоне Индзаги.