​Зоммер: «Никто не хотел рисковать»

Центральным матчем тринадцатого тура итальянского чемпионата стала встреча туринского «Ювентуса» и миланского «Интера», они разошлись вничью. Своим мнением об итогах встречи поделился голкипер «Интера» Янн Зоммер, он считает, что обе команды осторожничали и не рисковали:

- Матч получился тактическим, обе команды, как мне показалось, не хотели рисковать. Мы заработали очко, очень рад, что удалось быстро отыграться после пропущенного гола. «Ювентус» умеет отлично обороняться, - цитирует слова Зоммера fcinter1908.it.

В следующем туре «Интер» сыграет с «Наполи», это случится третьего декабря.