Аллегри – о ничьей с «Интером»: «Ювентус» пропустил необязательный гол»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги матча против миланского «Интера».

Встречи команд, занимающих два первых места в турнирной таблице Серии А, завершилась со счётом 1:1. Туринцы открыли счёт на 27-й минуте усилиями Душана Влаховича, но не сдержали Лаутаро Мартинеса, забившего ответный мяч спустя всего шесть минут.

«Мы пропустили очень необязательный гол, особенно есть учесть, что это произошло сразу после нашего мяча. «Интер» уже доказал, что умеет наказывать, когда соперник оставляет лишнее пространство. Мы всю неделю тренировались, чтобы не допустить подобного», – высказался в беседе с DAZN Аллегри.