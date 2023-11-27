Рабио – о ничьей с «Интером»: «Хороший результат, мы верим в чемпионство»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио высказался об исходе матча против миланского «Интера» (1:1).

Душан Влахович вывел «бьянконери» вперёд на 27-й минуте, однако у гостей почти сразу нашёлся ответ – счёт сравнял Лаутаро Мартинес. «Нерадзурри» сохранили за собой первую строчку и двухочковый задел над «Ювентусом» после 13 туров.

«Я считаю, что это хороший результат. Конечно, мы хотели победить, но играть против «Интера» очень трудно. Впереди больше половины сезона, и у нас ещё много времени, чтобы набрать свои очки. Для меня стакан наполовину полон – в будущих играх мы наверняка добьёмся большего.

Очевидно, что наша цель – выиграть чемпионат. Именно об этом мы говорим в раздевалке. Я верю, что мы сможем это сделать», – сказал в интервью DAZN Рабио.