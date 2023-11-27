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Чемпионат Италии. Серия А

В «Лацио» не думают об увольнении Сарри

27 Ноября 2023 • 00:41 Комментировать
Лацио
...
Кальяри
02.12 20:00

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри продолжает пользоваться доверием клуба.

В недавнем матче Серии А римляне уступили главному аутсайдеру чемпионата – «Салернитане» (1:2). В настоящий момент «орлы» занимают 11-ю позицию в турнирной таблице, имея на своём счету всего 17 очков. По информации Gazzetta, несмотря на неудачи на внутренней арене, работе Сарри сейчас ничего не угрожает. Тем не менее, как отмечает источник, в ближайших встречах специалисту лучше начать исправлять ситуацию, чтобы доверие к нему не подорвалось.

Во вторник «Лацио» примет на своём поле шотландский «Селтик» в поединке Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри

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