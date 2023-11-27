Пробуждение Влаховича и ответочка от Лаутаро: «Ювентус» с «Интером» подписались на ничью в Дерби Италии

В центральной битве тринадцатого тура Серии A схлестнулись туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

Согласно избитой формулировке, в дерби не имеет значения, на каких местах таблицы находятся играющие команды. Хоть «Ювентус» с «Интером» и представляют разные города, их противостояние зовётся Дерби Италии. Ну и в данном случае расположение команд всё-таки важно – они подошли к очной встрече на первых двух местах. «Интер» лидировал с преимуществом в пару очков – но это ведь небольшое преимущество, правда?

И те, и другие обладали значительными победными сериями – было ясно, что как минимум одна из них обретёт конец. Как сказал перед матчем Массимилиано Аллегри, «Ювентусу» предстоит игра с основным претендентом на скудетто, а сама «старая синьора» нацелена лишь на возвращение в Лигу чемпионов. Понятно, что таким образом главный тренер «бьянконери» пытался снять давление с отвыкшего от высших достижений в последние годы «Юве».

На пятой минуте первый раз попытались обострить гости. Дюмфрис выдал справа подачу на дальнюю штангу, а Лаутаро Мартинес головой переправил мяч в руки Щесны – на самом деле получилось не очень опасно. Спустя десять минут Маккенни вбросил аут с правого фланга, и Влахович сделал скидку Кьезе, промахнувшемуся мимо створа.

Вскоре Чалханоглу расчехлил дальнюю пушку и запустил сферу рядом с правой девяткой. На 27-й минуте голевую атаку развела «старая синьора». Из центра поля Влахович отдал влево Кьезе, а затем уже в середине штрафной площади откликнулся на ответный пас и упаковал мяч аккурат в правый угол (1:0). Сербский нападающий «Ювентуса» забил впервые с середины сентября.

Ответного гола в канве Дерби Италии пришлось ждать недолго. Результативную атаку «нерадзурри» запустил Зоммер, отдав пас на правый фланг. Двинулись гости вперёд, Варела отпасовал на Тюрама, тот ушёл от Бремера и прострелил на ближнюю штангу. Лаутаро опередил Гатти и отправил мяч по назначению (1:1). Аргентинский форвард забил свой тринадцатый гол в тринадцатом матче текущего чемпионата.

Команды обменялись голами своих бомбардиров, которым ассистировали их партнёры по нападению. В принципе, это было довольно логично. Далее в игре наступило затишье, которое не прерывалось до перерыва. По такой игре счёт мог быть и не открыт, так что любители зрелищного футбола со скидкой на итальянские реалии должны были остаться удовлетворёнными.

«Ювентус» больше делал акцент на оборону. Не потому ли, что Аллегри говорит об отсутствии чемпионских амбиций? На 50-й минуте Барелла на левом фланге пяткой сделал пас Мхитаряну, тот поделился передачей с Тюрамом, чей удар не стал сюрпризом для Щесны. Ну а так размеренное течение второго тайма не нарушалось взрывными событиями.

Замены игру не всколыхнули, и фитилёк тихо догорел до финального свистка. Миланский «Интер» сохранил главенство в турнирной таблице с двухочковым преимуществом над «Ювентусом». «Нерадзурри» не проигрывают «старой синьоре» на протяжении трёх матчей во всех турнирах. Теперь «Интер» в Лиге чемпионов сыграет с «Бенфикой», а потом в Серии A с «Наполи». «Ювентус» же следующий матч проведёт в чемпионате Италии против «Монцы».

Кирилл Иванцов