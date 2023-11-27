Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Дибала: «Я хотел бы выиграть с «Ромой» трофей и войти в историю клуба»

27 Ноября 2023 • 00:25 Комментировать (1)
Рома
3:1
Удинезе

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала пообщался с журналистами после победы над «Удинезе».

Римляне взяли верх в матче 13-го тура Серии А (3:1), а аргентинский футболист стал одним из главных героев встречи, записав себе в актив гол и результативную передачу.

«Сегодня было очень важно победить, что нам удалось сделать. Это самое главное. Попадание в Лигу чемпионов? Впереди много матчей, многое может измениться. 

Я всегда стараюсь сделать всё возможное для команды и тренера. Я нахожусь здесь для того, чтобы отплатить нашим болельщикам за тепло, которое они мне дарят. Мне хотелось бы выиграть с «Ромой» трофей и остаться в истории клуба», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Дибалы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала

Новости по матчу

Сегодня, 27 Ноября
00:25
Дибала: «Я хотел бы выиграть с «Ромой» трофей и войти в историю клуба» 1
26 Ноября
21:59
«Рома» дожала неуступчивый «Удинезе»
15:59
Моуринью связал проблемы «Ромы» на выезде с бабушкиной выпечкой
25 Ноября
11:04
«Рома» - «Удинезе»: прогноз и ставки БК Pinnacle
23 Ноября
05:04
Моуринью: «Рому» слишком много критикуют, как и меня»
00:17
Пинту: «Никто не думал, что «Рома» сможет позволить себе Моуринью, Дибалу и Лукаку»
22 Ноября
21:52
Моуринью признался, что будет работать в Саудовской Аравии 1
21:33
Моуринью прокомментировал слухи о возвращении в «Реал»
01:45
Отец Лукаку: «На месте Ромелу я бы поехал в Саудовскую Аравию» 1
21 Ноября
23:07
Моуринью ответил на вопрос о своём будущем в «Роме»
21:59
«Челси» может повысить ценник Лукаку
15:11
«Челси» договорился с агентами Лукаку, что отпустит игрока за 40 миллионов евро
17 Ноября
22:54
Моуринью не останется в «Роме»
16 Ноября
10:36
Де Пауль является более предпочтительным вариантом для «Ювентуса», чем Самарджич и Хёйбьерг
14 Ноября
00:47
Тотти: «Я хотел бы вернуться в «Рому», но моё желание нельзя назвать взаимным»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
intermerdano
27 Ноября 2023 в 01:58
уже вошёл, только в другую "историю" =)
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рома Рома
Удинезе Удинезе
3
1
1.17 6.60 22.00
Видео
Окончен
Ювентус Ювентус
Интер Милан Интер Милан
1
1
9.00 1.25 5.80
Видео
27.11.23 в 20:30
Верона Верона
Лечче Лечче
2.50 3.05 3.15
Видео
27.11.23 в 22:45
Болонья Болонья
Торино Торино
2.24 3.20 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Ноября
02:06 · Италия. Серия А
Аллегри – о борьбе за чемпионство: «Цель остаётся прежней – место в топ-4»
01:43 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Ювентус» оборонялся очень глубоко – именно этого мы и ожидали» 1
01:37 · Италия. Серия А
​Зоммер: «Никто не хотел рисковать»
01:31 · Италия. Серия А
Аллегри – о ничьей с «Интером»: «Ювентус» пропустил необязательный гол»
01:01 · Италия. Серия А
Рабио – о ничьей с «Интером»: «Хороший результат, мы верим в чемпионство»
00:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на 15-летнего рекордсмена Серии А слухи
00:41 · Италия. Серия А
В «Лацио» не думают об увольнении Сарри
00:25 · Италия. Серия А
Дибала: «Я хотел бы выиграть с «Ромой» трофей и войти в историю клуба» 1
26 Ноября
23:51 · Италия. Серия А
Лаутаро близок к современному рекорду «Интера» по голам в Серии А за календарный год
23:21 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ нацелились на Лаутаро Мартинеса слухи
22:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:59 · Италия. Серия А
«Рома» дожала неуступчивый «Удинезе»
21:49 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Интер» озвучили составы на очную битву
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может подписать звезду в нападение за рекордные для АПЛ деньги
19:55 · Италия. Серия А
​Только Месси забил в топ-5 лигах из-за штрафной площади больше Малиновского за последние 4 года
Все новости
Рекомендуем