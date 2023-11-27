Дибала: «Я хотел бы выиграть с «Ромой» трофей и войти в историю клуба»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала пообщался с журналистами после победы над «Удинезе».

Римляне взяли верх в матче 13-го тура Серии А (3:1), а аргентинский футболист стал одним из главных героев встречи, записав себе в актив гол и результативную передачу.

«Сегодня было очень важно победить, что нам удалось сделать. Это самое главное. Попадание в Лигу чемпионов? Впереди много матчей, многое может измениться.

Я всегда стараюсь сделать всё возможное для команды и тренера. Я нахожусь здесь для того, чтобы отплатить нашим болельщикам за тепло, которое они мне дарят. Мне хотелось бы выиграть с «Ромой» трофей и остаться в истории клуба», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Дибалы.