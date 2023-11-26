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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро близок к современному рекорду «Интера» по голам в Серии А за календарный год

26 Ноября 2023 • 23:51 Комментировать
Ювентус
1:1
Интер Милан
1 3.40 X 3.20 2 2.38
2-й тайм

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес в очередной раз отметился забитым мячом.

26-летний футболист поразил ворота «Ювентуса» на 33-й минуте проходящего сейчас матча 13-го тура Серии А. В активе аргентинца уже 27 голов в чемпионате Италии с начала 2023 года. Как информирует Opta, с начала 21 века только двум игрокам «Интера» – Кристиану Вьери (2001) и Диего Милито (2012) – удалось забить ещё больше голов (28) за «нерадзурри» в Серии А за один календарный год. Впереди у нынешнего капитана миланцев целый месяц для обновления рекорда.

Следить за ходом матча «Ювентус» – «Интер» можно на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая трансляция.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Диего Милито Кристиан Вьери Лаутаро Мартинес ещё теги

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