Лаутаро близок к современному рекорду «Интера» по голам в Серии А за календарный год

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес в очередной раз отметился забитым мячом.

26-летний футболист поразил ворота «Ювентуса» на 33-й минуте проходящего сейчас матча 13-го тура Серии А. В активе аргентинца уже 27 голов в чемпионате Италии с начала 2023 года. Как информирует Opta, с начала 21 века только двум игрокам «Интера» – Кристиану Вьери (2001) и Диего Милито (2012) – удалось забить ещё больше голов (28) за «нерадзурри» в Серии А за один календарный год. Впереди у нынешнего капитана миланцев целый месяц для обновления рекорда.

Следить за ходом матча «Ювентус» – «Интер» можно на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая трансляция.